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  3. Медведев прекрати сътрудничеството си с шведския треньор Томас Йохансон

Медведев прекрати сътрудничеството си с шведския треньор Томас Йохансон

  • 12 юли 2026 | 10:02
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Медведев прекрати сътрудничеството си с шведския треньор Томас Йохансон

Руският тенисист Даниил Медведев прекрати сътрудничеството си с шведския треньор Томас Йохансон, обяви той в профила си в Инстаграм. През септември Медведев сложи край на работата си с французина Жил Червара и нае Йохансон.

“Благодаря ви за отличната работа. Оценявам всичко, което направихте“, написа руснакът.

На "Уимбълдън" тази година Медведев отпадна в третия кръг, а преди това загуби на старта на "Ролан Гарос".

30-годишният Медведев е на девето място в световната ранглиста на АТP. Руснакът е спечелил 23 титли на сингъл в кариерата си. През 2022-а той заемаше първото място в ранглистата в продължение на 16 седмици.

Руснакът е достигнал шест финала на турнири от Големия шлем, но успя да спечели само Откритото първенство на САЩ през 2021 година.

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