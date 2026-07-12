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Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Нидерландия

  • 12 юли 2026 | 20:35
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Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Нидерландия

Димитър Кузманов започна с успех участието си в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Буншотен (Нидерландия) с награден фонд 97 640 евро.

Пловдивчанинът, който е поставен под номер 1 в схемата на пресявките, победи представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4:6, 6:4, 6:3 за два часа и 15 минути на корта.

Кузманов загуби първия сет, след като допусна два пробива. В следващите две части обаче той взе подаването на съперника си три пъти и затвори двубоя с първия си мачбол.

В спор за място в основната схема българинът, който вече си осигури 2 точки за световната ранглиста и 480 долара от наградния фонд, ще играе утре срещу номер 9 Райън Нейбур (Нидерландия).

Кузманов ще участва и в надпреварата на двойки заедно с Денис Евсеев (Казахстан), а в първия кръг двамата излизат срещу участващите с "уайлд кард" представители на домакините Абел Форгер и Фонс ван Самбек.

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