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Серина Уилямс няма сериозни очаквания при завръщането си в тениса

  • 7 юни 2026 | 21:44
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Серина Уилямс няма сериозни очаквания при завръщането си в тениса

Серина Уилямс няма сериозни очаквания по време на подготовката си за тенис турнира на трева в Куинс Клъб в Лондон. 44-годишната американка, която има 23 титли от Големия шлем ще играе в схемата на двойки заедно с младата канадка Виктория Мбоко.

Това ще бъде първи турнир за Уилямс след участието й на Откритото първенство на САЩ през 2022 година.

"Нямам нужда да печеля. Спечелила съм повече, отколкото повечето хора през целия си живот, така че това не е толкова важно за мен и е важно да си го напомням, защото няма какво да доказвам. Нямам какво да губя и само мога да спечеля от всичко това", заяви Уилямс пред медиите в неделя.

Американката ще бъде щастлива да бъде видяна от своите деца на корта.

"При цялото това пътуване не си оказвам натиск. В момента става въпрос за толкова много елементи. Става въпрос за това децата ми да ме видят да играя. Ще имам възможността да го направя може би за последен път и това е истински вълнуващо", каза още Серина Уилямс.

Седемкратната шампионка на сингъл от Уимбълдън изкара 319 седмици като номер едно в световната ранглиста.

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