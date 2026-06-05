Серина Уилямс обяви втори турнир, на който ще участва

Серина Уилямс обяви официално втори турнир, на който ще участва след завръщането си в професионалния тенис, съобщава ДПА.

44-годишната американка ще поднови кариерата си следващата седмица в Лондон, където ще играе на двойки с канадската тийнейджърка Виктория Мбоко в Куинс Клуб.

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Уилямс потвърди ще играе и на двойки на турнира в Берлин, който започва на 15 юни, като партньорката ѝ все още не е ясна.

„Всеки турнир, който добавям към графика си в момента, е специален и Берлин не е изключение“, каза 23-кратната шампионка от Големия шлем на сингъл пред сайта berlintennisopen.com.

„Развълнувана съм да се състезавам пред германските фенове и да продължа да трупам инерция през целия сезон на тревни кортове“, добави тя.

Уилямс беше снимана да тренира на тревата в Куинс Клуб в четвъртък заедно с 19-годишната Мбоко. Американката не е играла официален мач след бляскавото си сбогуване на Откритото първенство на САЩ през 2022-а, като по това време Уилямс заяви, че се „отдалечава“ от тениса.

Спекулациите за завръщането й нараснаха, откакто тя отново се включи в антидопинговата програма - предпоставка за участие в турнирите на УТА през миналата година.

Уилямс е с една титла по-малко от рекордьорката за всички времена при жените Маргарет Корт по трофеи от Големия шлем на сингъл и не е ставала шампионка отпреди раждането на първата си дъщеря през 2017 година.

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