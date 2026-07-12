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Младенович и Го триумфираха с титлата на двойки за жени на "Уимбълдън"

  • 12 юли 2026 | 20:27
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Младенович и Го триумфираха с титлата на двойки за жени на "Уимбълдън"

Китайско-френският тандем Го Ханюй и Кристина Младенович триумфира с титлата при двойките (жени) на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън". Го и Младенович надиграха на финала поставените под номер 2 в схемата Габриела Дабровски и Луиза Стефани с 6:3, 7:5, за да спечелят първия си голям трофей заедно.

Поставените под номер 10 Го и Младенович поведоха с 5-0 в първия сет. Канадско-бразилската двойка Дабровски и Стефани се бори, за да спечели следващите три гейма, но това не беше достатъчно, за да спаси сета.

Вторите поставени намериха своя ритъм във втората част и взеха първия гейм във втория сет, имаха и два брейк пойнта, които бяха спасени от съперничките им, за да се стигне до 5:5. В 11-ия гейм 28-годишната Го, играейки в първия си финал на голям турнир, спечели точка за пробив, а след това на свой сервис Го и Младенович затвориха мача за 7:5.

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