Черна гора победи в Пловдив и продължи положителната си серия с България
Серина Уилямс: Куинс клуб се усеща като идеалното място да започна следващата глава от кариерата си

  • 1 юни 2026 | 20:33
  • 581
  • 0
23-кратната шампионка от „Големия шлем“ Серина Уилямс коментира завръщането си в професионалния тур.

„Куинс клуб се усеща като идеалното място да започна следващата глава. Имах толкова много значими моменти в кариерата си на трева и съм развълнувана да се завърна в състезанието на една от най-престижните сцени в нашия спорт“, каза Уилямс пред BBC.

44-годишната Уилямс ще се качи на корта в Лондон за турнир от WTA 500 196 седмици след последното си професионално участие на Откритото първенство на САЩ през 2022 г.

Серина ще играе на двойки срещу Виктория Мбоко в Лондон. Турнирът ще се проведе от 8 до 14 юни.

