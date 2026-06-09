Мони Николов просълзи феновете на Локомотив (Новосибирск)! Раздели се с тях на 3 езика

Световният вицешампион с България Симеон Николов напуска Локомотив (Новосибирск).

Мони Николов се раздели официално с Локомотив (Новосибирск)

19-годишният разпределител се присъедини към Локомотив, който е воден от Пламен Константинов през сезон 2025/2026 и завоюва с отбора два бронзови медала от Суперлигата на Русия и Купата на Русия.

През този сезон Мони Николов игра в 43 мача от шампионата на Русия и реализира 247 точки (64 аса, 115 точки от атака, 68 блока).

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“Здравейте на всички фенове на Локомотив!

Чувствам се благодарен за емоциите, които ми предоставихте, на мен и на целия отбор. Без вас този сезон нямаше да е толкова специален! Благодарен съм, затова, че отделяхте и подаръци, и време по летището, за да ни подкрепяте. Тове нещо, което никога няма да се забрави в моя първи професионален сезон! Благодарен съм и се надявам скоро да се видим отново”, заяви Мони Николов на 3 езика - английски, български и руски в специално видео.

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