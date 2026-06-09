Мони Николов се раздели официално с Локомотив (Новосибирск)

Световният вицешампион с България Симеон Николов напуска Локомотив (Новосибирск).

19-годишният разпределител се присъедини към Локомотив, който е воден от Пламен Константинов през сезон 2025/2026 и завоюва с отбора два бронзови медала от Суперлигата на Русия и Купата на Русия.

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През този сезон Мони Николов игра в 43 мача от шампионата на Русия и реализира 247 точки (64 аса, 115 точки от атака, 68 блока).

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“Благодарим, Мони 🚂!

Разпределителят Симеон Николов напуска новосибирския Локомотив!

Това бе невероятен сезон заедно! Желаем на играча всичко най-добро - нови успехи, повече победи и ярки впечатления!

До нови срещи”, написаха от Локомотив (Новосибирск).

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