Пламен Константинов за раздялата с Мони Николов: Стана му тесничко в Русия

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира прогреса на българския разпределител на отбора Симеон Николов и обясни защо сибирският клуб не е успял да го задържи за повече от един сезон.

„Имаше много коментари, че залагаме на млад играч, когото никой не познава. Но аз отдавна бях видял таланта на това момче. И той доказа, че на 19 години в света няма никой дори близо до неговото ниво. Това обаче не означава, че е завършен, готов разпределител от топ класа. Основното, върху което трябва да работи, е концентрацията – да я поддържа през целия мач, среща след среща. Това е проблем за цялото младо поколение. Те бързо се увличат в едната или другата посока, а за ролята на разпределител това е изключително важно“, заяви Константинов.

„Има въпроси и по качеството на подаването. Често прави отлични мачове, а след това идват срещи, в които видимо не му се получава. Безспорно Симеон е най-талантливият млад разпределител в света, но има още много работа пред себе си. И трябва да разбере, че оттук нататък ще става все по-трудно. Когато трябва да се доказваш и да се задържиш на високо ниво, е по-сложно, отколкото да блеснеш веднъж. Това е тежък път и му желая успех. А ние вече ще се настройваме за съвсем различен тип волейбол“, добави българският специалист.

Константинов засегна и темата за честите промени в състава:

„За съжаление, при нас много често се сменят разпределителите. Това не е в плюс за нито един отбор, защото трябва да започваш всичко от нулата, да изграждаш наново. Когато имаш нов разпределител, все едно имаш нов отбор. Но трябва да разберете, че не е лесно да се поддържа отбор в Сибир. Географията оказва влияние, финансирането също. В действителност е много сложно. Но ние се стараем и се борим всяка година да сме близо до най-добрите. Докато работя с отбора, това се получава – постоянно се държим в челото. Разбира се, не всяка година постигаме резултата, който ни се иска. Имали сме и сезони, в които не сме изпълнявали поставените цели, но пак казвам, че не е лесно.“

На въпрос дали е имало възможност Николов да бъде задържан за по-дълъг период, треньорът отговори: „Мислите ли, че не сме искали? Разбира се, че искахме, но това беше тяхно условие, негово и на родителите му – договор за една година с опция. По друг начин не можахме да го привлечем тук. Разбирате, че настоящата ситуация притеснява играчите. Няма евротурнири, руското първенство е малко встрани. Те не знаят каква е ситуацията в действителност. Все пак има СВО, има пропаганда и от двете страни. И това също плаши играчите и е много трудно да ги доведеш. Разбира се, на Москва, Питер и Казан им е по-лесно.“

„Ако имаше шанс, разбира се, че искахме да направим дългосрочен проект, затова предложихме договор 1+2. Но, за съжаление, мисля, че след като дойде, видя обстановката и му стана тесничко в тази ситуация в Русия. Вниманието на всички се насочи към него твърде бързо. А тук, в тази ситуация със СВО, той все пак остава малко встрани от световния волейбол. И вероятно това е повлияло на решението му да продължи в Италия“, завърши Константинов в интервю за ютуб канала „Саша с Севера“.