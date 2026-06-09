Съдебен иск в последната минута цели да спре UFC Белия дом

Подаден е съдебен иск с надеждата да бъде спряно събитието на UFC, планирано да се проведе на територията на Белия дом. Само седмица преди дългоочакваната галавечер на UFC в Белия дом, съдебен иск заплашва провеждането на събитието.

В прессъобщение, получено от mmafighting.com в неделя, се съобщава за дело, заведено от Пол Романо, пенсиониран сержант от Военновъздушните сили и ветеран от Виетнам, и Сюзън Дъглас, дългогодишен граждански активист и организатор. И двамата ищци се стремят да „опазят монументалните пространства на Вашингтон“.

Съдебният иск описва събитието UFC Белия дом като „корупционна схема за предоставяне на Южната морава на Белия дом и Мемориала на Линкълн на частен спортен промоутър с цел печалба, в нарушение на федералния закон“.

„Събитието, насрочено за 14 юни, е замислено от президента Тръмп и организирано от изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт, близък личен съюзник на Тръмп, и ще донесе финансови ползи и на двамата“, пише Самюел Т. Уорд-Пакард от "Public Integrity Project", който е водещ адвокат по делото.

„По-рано тази пролет Тръмп закупи акции на компанията майка на UFC, TKO, на стойност до 50 000 долара, докато компанията на Уайт продава ВИП пакети за по 1,5 милиона долара всеки и се възползва от това, което един от ръководителите на TKO нарече „най-великият инструмент за маркетинг на всички времена“. Освен това, официалното претегляне на бойците е насрочено за вечерта преди събитието и трябва да се проведе пред Мемориала на Линкълн.“

Жалбата се фокусира върху три „незаконни“ основания. Първото е нарушение на споразуменията със Службата за национални паркове, които забраняват провеждането на спортни събития на територията на федерални паркове, като ищците твърдят, че случаят не попада в никое от допустимите регулаторни изключения. Второто е, че „The Claw“ – част от сценичната конструкция за събитието на моравата на Белия дом – няма разрешение от Конгреса, което е изискване за строеж върху федерални паркови земи. Накрая, жалбата изтъква потенциалните разходи за данъкоплатците за ремонт на Южната морава.

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„Президентът уреди предаването на два от най-ценните паметници на Америка на частна корпорация, за да могат той и неговите съюзници да печелят от тях. Това е корупция“, заяви ищцата Сюзън Дъглас. „Тези паметници принадлежат на всички нас, американците, а не на Дейна Уайт, не на рекламодатели като Crypto.com и не на Доналд Тръмп. Искаме от съда да приложи закона, защото администрацията отказва да го направи.“

Според прессъобщението, ищците са в процес на подаване на искане за временна ограничителна заповед. Ако тя бъде уважена, това може реално да спре събитието, докато съдът разглежда фактите по делото.

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