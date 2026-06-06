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Поредно напрежение между Иран и САЩ заради Мондиала

  • 6 юни 2026 | 14:56
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За пореден път Иран обвини САЩ в „дискриминационно отношение“, след като на някои членове на делегацията на националния отбор по футбол не бяха издадени визи за участие в предстоящия Мондиал.

„Вие издигнахте умишленото и дискриминационно отношение срещу иранския национален отбор по футбол до най-високо ниво“, се казва в остро изявление на иранското посолство в Турция.

Въпреки че футболистите на Иран наскоро получиха своите визи за влизане в страната, напрежението ескалира бързо. Отборът ще играе мачовете си в Лос Анджелис и Сиатъл, но лагерът им беше преместен в Мексико именно заради визовите проблеми.

„Защо не кажете, че визи бяха отказани на голяма част от ръководния и изпълнителен състав, техническите консултанти и други, които са неразделна част от всеки национален отбор по футбол?“, попитаха риторично от иранското посолство.

Първоначално Иранската футболна федерация планираше подготвителният лагер на тима да се проведе в Аризона. Впоследствие обаче беше взето решение той да бъде преместен в Тихуана, Мексико. Този ход цели както да се заобиколят визовите затруднения, така и да се сведе до минимум престоят на отбора на американска територия извън официалните мачове.

Иран е в група G на Световното първенство, като и трите мача на тима от груповата фаза ще се изиграят в САЩ.

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