Де ла Фуенте: Испания разполага с шестимата най-добри халфове в света

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте анализира победата на Испания над Перу с 3:1 в последната проверка преди Световното първенство. Приятелската среща се игра в Пуебла, Мексико.

Испания не се затрудни с Перу в генералната репетиция преди Световното

„Приключваме много доволни, без контузии и с много добри фази в играта. Имаме много варианти за позицията на централния нападател. Не трябва да гледаме само головете, има много други неща, с които нападателите допринасят. Важно е да се оцени, че отборът вкарва голове. Сигурен съм, че моментът на Борха ще дойде. Но разполагаме и с Микел Мерино, с Феран, който показа, че е отличен играч както по крилото, така и в центъра", каза специалистът.

Де ла Фуенте не спести похвалите си за полузащниците на отбора: "Родри е във фантастичен етап. Можеше да играе и повече. Микел Мерино се справя добре и му трябва малко, за да го докаже. Всички ще пристигнат в страхотно състояние. Хората могат да бъдат спокойни. Смятам, че в средата на терена разполагаме с шестимата най-добри футболисти в света.

🎙️ "Estamos muy satisfechos. Los jugadores han llegado en buen estado y con buen nivel".



➡️ "Nos queda todavía una semana de preparación, pero estoy muy contento por la actuación del equipo".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7MCrZp6w2f — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 9, 2026

Педри е един от най-добрите в света, ако не и най-добрият. Но отборът се нуждае от Педри, както и Педри се нуждае от отбора".

"Вратарският пост? Решението беше ясно отпреди. Наясно съм кой вратар ще играе, ако не се случи нещо непредвидено. И тримата заслужаваха да играят в тези мачове", завърши селекционерът на Испания.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

"Ла Фурия" започва Мондиал 2026 с мач срещу абсолютния дебютант Кабо Верде. В групата на испанците са още Уругвай и Саудитска Арабия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages