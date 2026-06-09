Испания не се затрудни с Перу в генералната репетиция преди Световното

Испания победи Перу с 3:1 в заключителната си проверка преди старта на Мондиал 2026. Микел Оярсабал отново се разписа за "Ла Роха", а много силен мач за тима на Луис де ла Фуенте направиха Педри и Феран Торес.

Испанците не срещнаха сериозна съпротива, въпреки че Перу беше отборът, който отправи повече удари. "Инките" обаче не се възползваха от шансовете си. Де ла Фуенте пък успя да изпробва различни тактически варианти за двубоя с Кабо Верде на 15 юни.

Срещата на стадион "Куатемок Бланко" в Пуебла премина в тренировъчно темпо. Оярсабал откри резултата още във 2-рата минута след продължителна испанска атака и пас на Пау Кубарси.

За разлика от мача срещу Ирак, европейските шампиони започнаха със състав, който влкючваше голям брой титуляри. По двата фланга в защита действаха Маркос Йоренте и Марк Кукурея, Родри си партнираше с Педри в средата на терена, а зад Оярсабал действаха Феран Торес, Фабиан Руис и Алекс Баена.

Перуанците рядко играеха с топката, но бяха добре групирани и съумяваха да отбиват противниковите атаки. В 31-вата минута Феран Торес проби и комбинира с Педри, който удвои аванса на Испания.

На почивката Де ла Фуенте пусна Давид Рая, Ерик Гарсия, Дани Олмо и Йереми Пино. Много скоро неговият тим стигнаи до трето попадение. Пино центрира остро в 53-тата минута, в вратарят на Перу Педро Хайесе реагира лошо и си вкара автогол.

И двамата треньори продължиха с промените в съставите си, а грешка на Ерик Гарсия позволи на Перу да върне един гол. Негов автор стана Хайро Валес в 66-ата минута.

До края испанците контролираха мача и не се опитваха да направят победата си по-убедителна.

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Снимки: Gettyimages