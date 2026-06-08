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Дембеле е помолил Мбапе за помощ в отбрана

  • 8 юни 2026 | 05:43
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Дембеле е помолил Мбапе за помощ в отбрана

Усман Дембеле е помолил своя съотборник във френския национален отбор Килиан Мбапе да бъде много по-активен в защита.

Нападателят на Пари Сен Жермен е дал ясно да се разбере на Мбапе, че футболистът на Реал Мадрид ще трябва да положи значително повече усилия в отбрана, за да се интегрира в играта и манталитета на тима. Коментарите на Дембеле са били едновременно сериозни, но и с лека доза хумор, пише вестник Екип в неделя.

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Мбапе и Дембеле прекарват много време заедно по време на тренировъчните лагери на националния отбор на Франция. Килиан често казва на обкръжението си, че крилото на Пари Сен Жермен е оказало по-голямо влияние върху успехите му със състава на "петлите".

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Усман Дембеле няма амбиции да бъде капитан нито на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен, нито на френския национален отбор, въпреки ролята му на водещ играч в тима.

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Финалистът от Мондиал 2022 е в група със Сенегал, Ирак и Норвегия на Световното първенство в Северна Америка. Първата среща на "петлите" е на 16 юни в Ийст Ръдърфорд срещу Сенегал.

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