Бивш английски национал пое петодивизионен клуб

Бившият английски национал направи първата си стъпка в треньорската кариера, след като оглави Саутенд Юнайтед в пета дивизия. Халфът прекрати професионалния си път си като футболист с Мидълзбро през 2013, след като записа 33 мача за Англия и игра на четири големи форума. Единственият опит на Дайър в треньорството до момента е като асистент в Ипсуич и Честърфийлд, но сега той за първи път ще бъде главен мениджър. Той ще наследи на поста Кевин Меър, който бе освободен през миналия месец, след като отпадна в плейофите за промоция за четвъртото ниво в английския футбол - Лига 2.

🦐 We are pleased to announce the appointment of Kieron Dyer as our new Head Coach on an initial two-year contract, with a club option for a third year.



Read more 🔽 — Southend United FC (@SUFCRootsHall) June 8, 2026

Дайър изигра първия си голям турнир на Евро 2000, като по пътя към него той беше на пейката на стадион "Българска армия" за квалификационна среща с България, завършила при равенство 2:2. Халфът бе част от националните отбори, играли на Евро 2004 и световните финали през 2002 и 2006. Дайър е юноша на Ипсуич, но има най-много мачове за Нюкасъл - 250. За родния тим той е записал 111 двубоя, както и 35 за Уест Хем.

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Снимки: Gettyimages