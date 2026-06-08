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Босът на Панатинайкос бе наказан за един месец

  • 8 юни 2026 | 19:36
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Босът на Панатинайкос бе наказан за един месец

Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос беше наказан, наред с други санкции, със забрана за достъп до залите за един месец. Причината е навлизането му на терена и протестите към съдиите Петрос Папапетру, Янис Тиганис и Йоргос Теонас с искане да отсъдят техническо нарушение на треньора на Олимпиакос Йоргос Барцокас по време на мач №2 от финалната плейофна серия в гръцкото първенство между двата гранда.

От 61-годишния наставник на "червено-белите" от Пирея се изисква, освен всичко друго, да се извини в рамките на един ден за своите изрази и поведение, след като беше заснет на видео да обижда оперативния директор на Панатинайкос Савас Аронис.

Никос Лепениотис, генерален мениджър на Олимпиакос, също получи едномесечна забрана за достъп до залите заради уронване на престижа на спорта с изявленията си след мача за "хунта от гръцката телевизия" и други.

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Шоуменът Янакопулос отново в действие! Едва не прекратиха гръцкото супердерби заради боса на Панатинайкос

И двата клуба бяха засипани с глоби заради поведението на тези свои членове, както и заради проявите на феновете на ПАО.

Резултатът в серията е 1-1 победи а мач №3 е тази вечер от 21:00 часа българско време в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея.

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Снимки: Imago

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