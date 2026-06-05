Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шоуменът Янакопулос отново в действие! Едва не прекратиха гръцкото супердерби заради боса на Панатинайкос

Шоуменът Янакопулос отново в действие! Едва не прекратиха гръцкото супердерби заради боса на Панатинайкос

  • 5 юни 2026 | 23:19
  • 1688
  • 1
Шоуменът Янакопулос отново в действие! Едва не прекратиха гръцкото супердерби заради боса на Панатинайкос

Когато се играе в зала ОАКА, шоуто е почти гарантирано. И то не само защото тя е дом на Панатинайкос, един от най-скъпите и доминиращи баскетболни клубове в Европа през последните няколко години, или защото феновете на "зелените" умеят да създадат незабравима атмосфера, а и защото на мачовете присъства Димитрис Янакопулос. А където е той, определено не е скучно...

Баскетболистите на Панатинайкос победиха Олимпиакос във втория мач от финала на гръцкото първенство с резултат 68:58 и така изравниха серията на 1-1, но шоуто, както обикновено, беше откраднато именно от собственика на ПАО Янакопулос.

Въпреки че проследи началото на мача от ВИП ложата, ексцентричният собственик на ПАО не издържа дълго и бързо слезе на първия ред, непосредствено до терена. Гледаше нервно, гризеше си ноктите, тресеше крак, докато накрая, когато фитилът изгоря, той скочи и нахлу на паркета. Директно към съдиите, по заплашителен начин, и то с цигара в ръка. Арбитрите го предупредиха, че ако това се повтори, ще прекратят мача и едва тогава той донякъде се успокои...

Слаб мач на Везенков и Олимпиакос, ПАО изравни серията за титлата
Слаб мач на Везенков и Олимпиакос, ПАО изравни серията за титлата
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Шейн Ларкин се развихри и поведе Анадолу Ефес към победата срещу Фенербахче

Шейн Ларкин се развихри и поведе Анадолу Ефес към победата срещу Фенербахче

  • 5 юни 2026 | 22:57
  • 653
  • 0
Слаб мач на Везенков и Олимпиакос, ПАО изравни серията за титлата

Слаб мач на Везенков и Олимпиакос, ПАО изравни серията за титлата

  • 5 юни 2026 | 22:51
  • 5554
  • 5
Радостта на шампионите след драматичната победа

Радостта на шампионите след драматичната победа

  • 5 юни 2026 | 22:17
  • 1628
  • 0
Травис МакКонико е MVP на плейофите

Травис МакКонико е MVP на плейофите

  • 5 юни 2026 | 22:04
  • 1649
  • 0
Всички шампиони на България

Всички шампиони на България

  • 5 юни 2026 | 21:40
  • 859
  • 2
Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

  • 5 юни 2026 | 21:30
  • 30525
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

  • 5 юни 2026 | 21:50
  • 57185
  • 286
Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

  • 5 юни 2026 | 21:30
  • 30525
  • 37
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

  • 5 юни 2026 | 23:55
  • 4426
  • 13
Димитров: Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим, играчите винаги ще имат моето доверие

Димитров: Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим, играчите винаги ще имат моето доверие

  • 5 юни 2026 | 22:05
  • 4000
  • 23
Новият капитан на България: Лош завършек на сезона

Новият капитан на България: Лош завършек на сезона

  • 5 юни 2026 | 22:22
  • 4214
  • 11
Официално: Левски представи втори нов футболист

Официално: Левски представи втори нов футболист

  • 5 юни 2026 | 20:05
  • 20533
  • 96