Шоуменът Янакопулос отново в действие! Едва не прекратиха гръцкото супердерби заради боса на Панатинайкос

Когато се играе в зала ОАКА, шоуто е почти гарантирано. И то не само защото тя е дом на Панатинайкос, един от най-скъпите и доминиращи баскетболни клубове в Европа през последните няколко години, или защото феновете на "зелените" умеят да създадат незабравима атмосфера, а и защото на мачовете присъства Димитрис Янакопулос. А където е той, определено не е скучно...

Баскетболистите на Панатинайкос победиха Олимпиакос във втория мач от финала на гръцкото първенство с резултат 68:58 и така изравниха серията на 1-1, но шоуто, както обикновено, беше откраднато именно от собственика на ПАО Янакопулос.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε έξαλλος στα court seats στο Game 2 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.#paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/w1HO5PpNW5 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026

Въпреки че проследи началото на мача от ВИП ложата, ексцентричният собственик на ПАО не издържа дълго и бързо слезе на първия ред, непосредствено до терена. Гледаше нервно, гризеше си ноктите, тресеше крак, докато накрая, когато фитилът изгоря, той скочи и нахлу на паркета. Директно към съдиите, по заплашителен начин, и то с цигара в ръка. Арбитрите го предупредиха, че ако това се повтори, ще прекратят мача и едва тогава той донякъде се успокои...

Слаб мач на Везенков и Олимпиакос, ПАО изравни серията за титлата

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