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Зверев най-накрая показа на какво е способен

  • 8 юни 2026 | 13:28
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Зверев най-накрая показа на какво е способен

Александър Зверев най-накрая показа на света на какво е способен, каза великият тенисист Борис Бекер, след като номер три в света спечели първата си титла от Големия шлем с победа на Откритото първенство на Франция в неделя, предаде Ройтерс.

След като не успя да спечели три финала от Големия шлем, включително в Париж преди две години, Зверев победи Флавио Коболи, за да стане първият германец, спечелил турнир от Големия шлем след триумфа на Бекер на Откритото първенство на Австралия преди три десетилетия.

Пет впечатляващи факта от триумфа на Зверев
Пет впечатляващи факта от триумфа на Зверев

"Ако има един играч на самия връх на ранглистата, който наистина заслужава това след години упорита работа, отчаяние, разочарование - това е той", каза Бекер пред Eurosport. "Той го е заслужил повече от всички. И да постигне всичко това, докато живее с диабет - това едва ли би трябвало да е възможно. Невероятно е. Много се гордея с него", добави бившият шампион.

Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"
Зверев триумфира с бленуваната и историческа титла от "Шлема"

Зверев, който също има олимпийско злато и две титли от финалите на ATP, каза, че той и екипът му са били губещи в някои моменти, но сега са шампиони.

"Той беше под голям натиск и, както самият призна, досега се е чувствал като загубеняк. Той обърна страницата. Шампион е от Големия шлем, показа на всички на какво е способен. Сега е част от много специален клуб – и това е дяволски добро чувство", каза още Борис Бекер.

Александър Зверев стана петият германец, спечелил турнир от Големия шлем след Борис Бекер, Михаел Щих, Хенер Хенкел и Готфрид фон Крам.

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Снимки: Imago

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