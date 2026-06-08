ЦСКА 1948 стартира лятната си подготовка

ЦСКА 1948 стартира подготовката си за новия сезон. “Червените” заминаха на лагер в Банско, където ще бъдат до 23 юни. След това сребърният медалист заминава да се подготвя в Словения.

Седем отбора с претенции за жребия - ето какви са исканията на Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948

Ето какво пишат от клуба:

Почивката свърши!

Днес армейците заминаха за Банско, където ще проведат първата част от лятната си подготовка. Лагерът ще продължи от 8 до 23 юни, а тимът отново ще бъде настанен в хотел „Амира“.

След това ЦСКА ще продължи подготовката си в Словения, където ще бъде на лагер от 26 юни до 9 юли.

Очаквайте съвсем скоро повече информация за контролните срещи по време на подготовката.

Следете официалните канали на ЦСКА, за да не пропуснете нищо около лагера и предстоящите проверки!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google