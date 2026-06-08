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Андреева: Реших! Искам да бъда като Роджър Федерер

  • 8 юни 2026 | 11:56
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Мира Андреева е новата тенис кралица! Руската тийнейджърка, която през април навърши 19 години, покори Ролан Гарос и стигна до първата титла от Големия шлем в кариерата си. Светът беше очарован не само от нейната игра, но и от стоманеното й спокойствие. След големия триумф младата разкри пред обществеността една тайна – на корта е имитирала Роджър Федерер.

19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"
19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

Известно е, че през последните години Мира Андреева губеше някои ключови мачове на големи турнири, защото просто не можеше да се справи с напрежението. Разочарованието я поглъщаше, а сълзите и гневът бяха редовно явление. В Париж обаче видяхме напълно нова млада рускиня. Без паника, без нервни сривове и с хладнокръвието на ветеран, Андреева стигна до трофея.

Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева
Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

На официалната пресконференция след вдигането на трофея, Андреева разкри как е постигнала този невероятен ментален обрат. Ключова роля е изиграл разговор с психолог.

"Моят психолог ми каза, че на корта мога да избера да бъда който си поискам. Тогава реших и избрах да бъда Роджър Федерер. Гледах много негови мачове тук. Ясно е, че аз никога няма да имам тази негова аура, никой на света никога няма да я има. Но наистина силно исках поне да се опитам да имитирам начина, по който той се държи на корта", заяви Мира Андреева

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир
Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

Федерер през цялата си кариера беше синоним на класа, джентълменство и контрол над емоциите – никога не е буйствал, нито е празнувал прекалено точките, а точно това беше целта на Мира.

"Наистина исках да изглеждам елегантно и добре на корта. Не исках да показвам разочарование или недоволство от собствената си игра. Фокусирах се само върху това и успях", добави Андреева.

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