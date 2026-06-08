Андреева: Реших! Искам да бъда като Роджър Федерер

Мира Андреева е новата тенис кралица! Руската тийнейджърка, която през април навърши 19 години, покори Ролан Гарос и стигна до първата титла от Големия шлем в кариерата си. Светът беше очарован не само от нейната игра, но и от стоманеното й спокойствие. След големия триумф младата разкри пред обществеността една тайна – на корта е имитирала Роджър Федерер.

19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

Известно е, че през последните години Мира Андреева губеше някои ключови мачове на големи турнири, защото просто не можеше да се справи с напрежението. Разочарованието я поглъщаше, а сълзите и гневът бяха редовно явление. В Париж обаче видяхме напълно нова млада рускиня. Без паника, без нервни сривове и с хладнокръвието на ветеран, Андреева стигна до трофея.

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На официалната пресконференция след вдигането на трофея, Андреева разкри как е постигнала този невероятен ментален обрат. Ключова роля е изиграл разговор с психолог.

"Моят психолог ми каза, че на корта мога да избера да бъда който си поискам. Тогава реших и избрах да бъда Роджър Федерер. Гледах много негови мачове тук. Ясно е, че аз никога няма да имам тази негова аура, никой на света никога няма да я има. Но наистина силно исках поне да се опитам да имитирам начина, по който той се държи на корта", заяви Мира Андреева

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

Федерер през цялата си кариера беше синоним на класа, джентълменство и контрол над емоциите – никога не е буйствал, нито е празнувал прекалено точките, а точно това беше целта на Мира.



"Наистина исках да изглеждам елегантно и добре на корта. Не исках да показвам разочарование или недоволство от собствената си игра. Фокусирах се само върху това и успях", добави Андреева.

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