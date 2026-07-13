Синер увеличи преднината си пред Алкарас по "големи титли"

Яник Синер увеличи преднината си пред Карлос Алкарас в надпреварата за „големите титли“, след като в неделя спечели за втора поредна година трофея на „Уимбълдън“.

Лидерът в ранглистата на ATP победи Александър Зверев във финала на турнира от Големия шлем на трева и завоюва своята 17-а „голяма титла“. В тази категория влизат трофеите от Големия шлем, Финалите на ATP и турнирите от сериите ATP Masters 1000, както и олимпийските златни медали на сингъл. Алкарас има 15 подобни отличия.

Синер спечели първата си титла от Големия шлем след „Уимбълдън“ преди една година и общо петата в кариерата си. Италианецът е завоювал всичките си трофеи от Големия шлем от началото на сезон 2024 насам.

След 1 февруари, когато Алкарас триумфира на Australian Open, настъпи сериозен обрат в надпреварата за „големите титли“ между него и Синер. В онзи момент испанецът водеше с 15:11.

Синер обаче демонстрира невероятно постоянство и спечели шест от следващите седем турнира за „големи титли“. 24-годишният тенисист стана първият играч, спечелил първите пет турнира от сериите ATP Masters 1000 през един сезон, откакто форматът беше създаден през 1990 г. Той триумфира в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим. С успеха си в италианската столица Синер оформи своя кариерен „Златен Мастърс“.

Карлос Алкарас е спечелил седем титли от 20 участия в турнири от Големия шлем, няма трофей от три участия във Финалите на ATP и е завоювал осем отличия от 35 участия в турнири от сериите Masters 1000. Така испанецът има общо 15 „големи титли“ от 59 участия, или средно по една на всеки 3,9 турнира.

Яник Синер има пет титли от 27 участия в турнири от Големия шлем, два трофея от четири участия във Финалите на ATP и десет отличия от 41 участия в турнирите Masters 1000. Общият му актив е 17 „големи титли“ от 72 участия, което означава средно по една титла на всеки 4,2 турнира.

Това беше шестата „голяма титла“ на Синер през годината. Така той изравни личния си рекорд за най-много подобни отличия в рамките на един сезон, поставен през 2024 г. До края на 2026 г. остават още шест турнира, в които могат да бъдат спечелени „големи титли“.

Синер печели по една „голяма титла“ средно на всеки 4,2 изиграни турнира. След като в Рим изпревари Роджър Федерер, който е печелил по едно подобно отличие на всеки 4,4 участия, италианецът вече има четвъртия най-добър показател в историята.

Следващата му цел е да настигне Алкарас, който заема третото място с по една титла на всеки 3,9 турнира. Световният №1 може да изпревари испанеца, ако спечели следващите два турнира за „големи титли“, в които участва. Единствените тенисисти с по-добри показатели са Новак Джокович с по една титла на всеки 3,3 турнира и Рафаел Надал с по една на всеки 3,5.

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