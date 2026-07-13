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  3. Изабелла Шиникова се класира за основната схема на WTA 125 в Истанбул

Изабелла Шиникова се класира за основната схема на WTA 125 в Истанбул

  • 13 юли 2026 | 14:39
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Изабелла Шиникова се класира за основната схема на WTA 125 в Истанбул

Изабелла Шиникова записа втора поредна победа и се класира за основната схема на турнира от сериите WTA 125 на твърда настилка в Истанбул (Турция) с награден фонд от 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под №4 в схемата на пресявките, победи №6 Юйцзя Хуан (Китай) с 6:4, 6:2 за 72 минути игра.

Шиникова изостана с 2:4, но със серия от четири поредни спечелени гейма обърна развоя на сета и го спечели с 6:4. Във втората част българката поведе с 2:0, допусна изравняване при 2:2, но след това доминира изцяло и с четири поредни спечелени гейма стигна до крайния успех.

На старта на квалификациите Шиникова разгроми участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Дога Тюркмен с 6:0, 6:1.

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