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Григор Димитров запази позиции, Александър Василев и Иван Иванов с рекордни класирания

  • 13 юли 2026 | 10:34
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Григор Димитров запази позиции, Александър Василев и Иван Иванов с рекордни класирания

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста по тенис при мъжете.

35-годишният хасковлия достигна до четвъртия кръг на "Уимбълдън", където отпадна от британеца Артър Фери с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) в близо четиричасов мач. Тъй като повтори постижението си от миналата година, Димитров остава на 146-ата позиция в класацията с 407 точки.

През тази седмица първата ракета на България ще се изправи срещу чеха Далимор Свърчина на турнира на клей в Бощад (Швеция).

За втората ни ракета Пьотр Нестеров също няма промяна. Той остава №369 с актив от 137 точки.

Димитър Кузманов се изкачи с 33 места до №394, а младите надежди Александър Василев и Иван Иванов записаха нови рекордни класирания. 19-годишният Василев, който достигна до финала при юношите на US Open, напредна с 30 места до №572, а 17-годишният Иван Иванов, шампион на “Уимбълдън” и US Open за 2026 година, се изкачи със 70 позиции до №584-та, след като достигна до четвъртфиналите на "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания), където се превърна в най-младия българин с победа в основната схема на подобна надпревара.

Италианецът Яник Синер запазва първата си позиция в ранглистата с 13450 точки след защитата на титлата си на "Уимбълдън", докато финалистът Александър Зверев (Германия) се изкачва до второто място, изпреварвайки Карлос Алкарас (Испания), който все още се бори с контузия в китката.

Австралиеът Алекс де Минор се изкачва до петото място, въпреки че отпадна в четвъртия кръг на турнира от Големия шлем на Острова, а полуфиналистът Новак Джокович (Сърбия), Даниил Медведев (Русия) и Флавио Коболи (Италия) се изкачват с по едно място за сметка на Тейлър Фриц (САЩ), който вече е десети.

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