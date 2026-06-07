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  3. Илин Димитров: Впечатленията ми за Sveti Vlas Beach Pro Tour са отлични

Илин Димитров: Впечатленията ми за Sveti Vlas Beach Pro Tour са отлични

  • 7 юни 2026 | 21:38
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Илин Димитров: Впечатленията ми за Sveti Vlas Beach Pro Tour са отлични

Илин Димитров не скри добрите си думи относно организацията на Sveti Vlas Beach Pro Tour. Министърът на туризма смята, че събитието ще помогне повече за популяризиране на неговата дейност. Пред БНТ Димитров говори и за условията, при които се проведе надпреварата.

Калчев и Механджийски останаха четвърти на Sveti Vlas Beach Pro Tour
Калчев и Механджийски останаха четвърти на Sveti Vlas Beach Pro Tour

"Оставам с отлични впечатления от турнира. Това събитие ще помогне на българския туризъм да популяризира все повече своята дейност. Над 30 държави, много силно отразяване. Аз винаги съм казвал, говорил и твърдял, че българските плажове са на световно ниво. Една интересна информация, преди да се осъществи този турнир са взети проби и от водата, и от пясъка. Изпратени са в Канада, където са потвърдили и моите думи. Пясъкът е с най-добро качество и водата е изключително чиста", бяха първите му думи.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски: Не показахме това, на което сме способни
Димитър Калчев и Димитър Механджийски: Не показахме това, на което сме способни

Той говори и за взаимодействието с част от останалите министерства, сред които и това на младежта и спорта, както и със спортния министър Енчо Керязов.

"В много добра комуникация сме с министър Керязов. И нашата идея с него е всички теми, които сме изговорили и по които да работим, са привличането на мегасъбития. Както имахме едно прекрасно организирано Джиро Д'Италия в България, предстои Евровизия", каза още министърът.

Унгарски триумф при мъжете на Sveti Vlas Beach Pro Tour
Унгарски триумф при мъжете на Sveti Vlas Beach Pro Tour

"Организаторите на този турнир в Свети Влас се справят великолепно. Надявам се да продължат темпото. От наша страна ще имат пълна подкрепа. Пак казвам, тук е времето и мястото да мечтаем по-смело, и да работим по осъществяване на мегасъбития", завърши Димитров.

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