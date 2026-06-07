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Калчев и Механджийски останаха четвърти на Sveti Vlas Beach Pro Tour

  • 7 юни 2026 | 16:49
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Димитър Калчев и Димитър Механджийски завършиха на четвърто място в турнира Sveti Vlas Beach Pro Tour от сериите Beach Pro Tour Futures. Най-добре представилата се българска двойка в надпреварата остана на крачка от медалите, след като отстъпи в двубоя за третото място на украинските братя Иван и Ричард Лихацкий.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски на полуфинал на Свети Влас Beach Pro Tour
Димитър Калчев и Димитър Механджийски на полуфинал на Свети Влас Beach Pro Tour

Срещата на централния корт на Venid Beach предложи много емоции и оспорвана битка, достойна за финалния ден на турнира. Подкрепяни от многобройната публика по трибуните, Калчев и Механджийски започнаха силно и заслужено спечелиха първия гейм с 21:17. Българите демонстрираха отлична игра на начален удар и стабилност на блокада, което им позволи да контролират събитията на игрището през по-голямата част от откриващата част.

Украинците обаче реагираха по шампионски начин във втория гейм. Братята Лихацкий подобриха представянето си в защита и успяха да ограничат силните страни на българския тандем, за да изравнят резултата след 21:16.

Така изходът на двубоя трябваше да бъде решен в тайбрек. Равностойната игра продължи и в решителната трета част, като до средата на гейма двата отбора вървяха точка за точка. При 9:9 обаче украинците направиха ключова серия от четири поредни точки, която се оказа решаваща за крайния изход на срещата. Въпреки усилията на Калчев и Механджийски да се върнат в мача, Лихацкий затвориха тайбрека при 15:11 и се окичиха с бронзовите отличия.

Въпреки поражението, представянето на българската двойка може да бъде оценено като успешно. Калчев и Механджийски достигнаха най-далеч сред всички български тандеми в основната схема и за пореден път доказаха, че са сред водещите имена в родния плажен волейбол. По пътя към полуфиналите те записаха няколко престижни победи, включително драматичен четвъртфинален успех над италианците Марко Улисе и Джакомо Спадони.

Този път българите не успяха да повторят постижението си от предишното издание на турнира, когато спечелиха бронзовите медали в Свети Влас. Въпреки това четвъртото място носи ценни точки за световната ранглиста и е поредно доказателство за развитието на националната двойка на международната сцена.

Турнирът Sveti Vlas Beach Pro Tour Futures за поредна година събра състезатели от десетки държави и затвърди позициите си като едно от най-значимите международни събития по плажен волейбол в България. Надпреварата на кортовете на Venid Beach предложи волейбол от висока класа и отново превърна Свети Влас в притегателна точка за елитни състезатели и почитатели на спорта.

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