Димитър Калчев и Димитър Механджийски: Не показахме това, на което сме способни

Димитър Калчев и Димитър Механджийски се обединиха около мнението, че не са показали най-доброто, на което са способни, за да се поздравят с бронзовия медал на турнира по плажен волейбол Sveti Vlas Beach Pro Tour. Българите загубиха мача за третото място срещу Иван и Ричард Лихацки от Украйна.

Калчев и Механджийски останаха четвърти на Sveti Vlas Beach Pro Tour

Дамата споделиха пред БНТ, че умората също е дала своето отражение.

“Не показахме най-добрата си игра и това, на което сме способни. Мисля, че това беше причината. Все пак в последните три мача играем три тайбрека, беше малко изтощително. Не успяхме да покажем най-доброто от себе си“, каза Механджийски.

„Времето беше едно и също за двете страни. Смятам, че украинците бяха много силни на блокада. Това беше решаващият фактор и в тайбрека, и във втория гейм“, допълни Калчев.

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