Китаец направи трети максимум за само 8 месеца

Чанг Биню реализира третия максимален брейк в кариерата си по време на квалификационния мач за Shenzhen Open срещу Чатчапонг Наса във вторник в Лестър. Перфектният му брейк дойде в четвъртия фрейм на невероятното му представяне. Той записа още серии от 109, 134, 83 и 135 точки при победата с 5:0, постигната за 57 минути, като позволи на съперника си да отбележи едва 24 точки.

Chang Bingyu is now the second-youngest player ever to make three career 147s! 🙌



Just 30 days older than Ronnie O’Sullivan was when he achieved the feat. 🚀 pic.twitter.com/ITqxdY3m97 — WST (@WeAreWST) July 21, 2026

23-годишният китаец направи брейкове от 147 точки в квалификациите както за Шампионата на Обединеното кралство, така и за Световното първенство през миналия сезон. Така той вече е автор на три от последните 12 официални максимални брейка. Това е 244-тият брейк от 147 точки в историята на снукъра, третият от началото на сезона и поставя Чанг в позиция да спечели наградата от 5000 паунда за най-висок брейк в турнира.

В сряда Чанг ще срещне Елиът Слесър, а победителят ще се класира за финалната фаза на Shenzhen Open през септември.

Chang Bingyu NAILS a stunning 147! 🤩



That's three maximum breaks in his career so far...#ShenzhenOpen pic.twitter.com/EQHlAgKqnG — WST (@WeAreWST) July 21, 2026

Антъни Макгил измъкна победа с 5:4 над Джордан Браун, а Нопон Саенгкам реализира три сенчъри брейка, но въпреки това загуби с 4:5 от Лан Юхао.

Бен Ууластън претърпя поражение с 4:5 от Луо Дзътао, който разчисти масата от жълта до розова топка в решаващия фрейм.

Матю Селт направи най-висок брейк от 108 точки при победата си с 5:1 над Стивън Холуърт.

Рики Уолдън реализира 400-тния сенчъри брейк в кариерата си – серия от 102 точки – при успех с 5:2 над Чун Ка Уай. Лиъм Хайфийлд пък записа най-висок брейк от 131 точки при победата с 5:2 над Лун Дзъхуан.

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