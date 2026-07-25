Кайрън Уилсън: Будистки монах ми каза, че мисля правилно за живота

Кайрън Уилсън ще се опита да защити титлата си от „Шанхай Мастърс“ следващата седмица, когато Световният снукър тур се отправя към Китай за първите големи ранкинг турнири от новия сезон. Воина триумфира в Шанхай преди 12 месеца, след като победи Али Картър с 11:9 в напрегнатия мач за титлата. Победата дойде точно 10 години след първия му професионален трофей, когато надделя над Джъд Тръмп с 10:9 в изданието през 2015 г.

Пресслужбата на World Snooker Tour Разговаря с англичанина за миналогодишния му триумф, за това как посещение на будистки храм му е помогнало да погледне по различен начин на трудното лято, както и за предстоящия сезон.

Кайрън, колко важен е Шанхай като град за теб и кариерата ти, предвид значимите победи там преди 12 месеца и преди 11 години?

„Това е много специално място за мен. Шанхай е едно от любимите ми места в Китай. Вече прекарваме много време в Китай и се опитвам да оставам колкото може повече в градове като Шанхай. Обичам да ходя на Бунд — гледката там вечер е невероятна. Шанхай е мястото, където според мен наистина започна кариерата ми, когато спечелих там през 2015 г. Това беше и една от първите големи арени, за които се класирах. Отидох там през 2013 г. и загубих на четвъртфиналите от Майкъл Холт. Този път ще взема и семейството си. Това е едно от любимите места на съпругата ми, затова решихме да заведем и децата. За Финли и Бейли това ще бъде първото им посещение в Шанхай. Искам да им покажа колко невероятен е градът и колко добър е този турнир. Надявам се да видят колко прекрасно е мястото — точно както го виждам и аз.

Китай оказа огромно влияние върху кариерата ми. Там постигнах първата си победа. Бях ниско в ранглистата и тъкмо ми се беше родил първият син. Финли беше на около шест месеца. Нямах много пари, нито особен оптимизъм. Не знаех накъде вървя. Оттогава кариерата ми тръгна нагоре. Беше много специално да спечеля „Шанхай Мастърс“ през 2025 г., 10 години след онзи момент.“

Като се върнеш към миналогодишния турнир, колко горд беше, че успя да стигнеш до победата над Али Картър в толкова труден финал?

„Беше много тежък мач. Али игра много добре. Той влезе в турнира в последния момент, след като получи късна покана. За него това беше свободен удар и това го правеше много опасен. Спомням си как поведох с 10:9 и си помислих, че съм спечелил. Форматът до 11 фрейма е малко странен. Изглеждаше, че ще стане 10:10, но Али ми остави трудна дълга червена. Направих брейк под огромно напрежение сякаш от нищото и спечелих с 11:9 на черната. Последваха големи празненства. Все още бях доста наранен от загубата си в първия кръг на Световното първенство, така че беше хубаво да се върна по този начин още в първия турнир.“

Лятото беше трудно за теб и семейството ти заради скорошния обир в дома ви. Съжаляваме, че ви се е наложило да преминете през това. Колко трудно бе да го осмислиш?

„Наскоро с удоволствие посетих няколко различни будистки храма. Опитвам се да навляза малко по-дълбоко в тази страна на културата. Любопитно ми е да разговарям с монаси и да разбера какъв е техният възглед за живота. Напоследък ми беше трудно заради обира в дома ми. Проведох много добър разговор с монах в храма Уанниен в провинция Съчуан и той каза, че много харесва възгледа ми за живота. Говорехме основно чрез превод. Той можеше да говори малко английски. Исках да чуя мнението му. Смятам, че такива моменти в живота са голямо изпитание и всичко зависи от това как се връщаш след тях. Винаги съм вярвал, че всичко се случва с причина. Дали това не беше, за да ме разтърси или да ме накара да оценя семейството си повече? Той каза, че този възглед отразява будисткия начин на мислене. Стисна ми ръката и ми каза да продължавам, защото мисля в правилната посока.“

Стан Муди, когото победи с 10:7, след като изоставаше с 3:7 в първия кръг на тазгодишното Световно първенство, наскоро заяви пред медиите, че не е бил доволен от празнуването ти след този мач. Как реагираш на коментарите му?

„Някой ми го изпрати. Стан има право на свое мнение. Не искам да обиждам никого, но дали е той, или който и да е друг играч, всъщност няма никакво значение. Не ме интересува срещу кого играя — ставаше въпрос за това да спечеля първия кръг на Световното първенство. Стан е доста незначим за кариерата ми. Аз го виждам така: ако Рони, Джон или Марк Уилямс, които са почти с 20 години по-възрастни от мен, ме победят в напрегнат мач, след като са изоставали със 7:3, нима ще е грешно да стиснат юмрук в знак на радост? Само защото играя срещу младо момче, не би трябвало да има никакво значение. В крайна сметка това е спорт за възрастни и влизаш в леговището на лъва или в мечата яма, както обичаше да казва Брандън Паркър. Играеш за най-голямата награда в спорта и всичко е гладиаторско.“

Колко важен може да бъде още един силен резултат в Шанхай за предстоящия ти сезон?

„Миналата година това даде начало на един много силен старт на сезона. Всеки трофей в Световния снукър тур в момента е изключително значим. Всички са толкова конкурентни — от Випуск ’92 до китайските таланти, които пробиват и печелят наляво и надясно. Трябва да вдигна нивото си, а Шанхай е добро място, откъдето да започна.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google