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Първи максимум в кариерата на Лиъм Хайфийлд

  • 25 юли 2026 | 15:25
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Първи максимум в кариерата на Лиъм Хайфийлд

Лиъм Хайфийлд записа първия максимален брейк в кариерата си в квалификациите за British Open при победата с 4:1 над Стивън Магуайър. Хайфийлд, който е от Стоук он Трент, постигна съвършенство още в първия фрейм на мача си, а успехът му осигури място във финалните фази на турнира в Челтнъм.

Това е четвъртият брейк от 147 точки за сезона след постиженията на Майкъл Холт, Си Дзяхуей и Чжан Биню.

Двукратната световна шампионка при жените Бай Юлу постигна първата си победа в мач за сезона, след като надделя над канадеца Сахил Наяр с 4:1. След като двамата си размениха първите два фрейма, Бай направи серия от три поредни спечелени партии и си осигури място във финалните фази в Челтнъм. Победата ѝ позволи да се възстанови след тежката загуба с 4:5 от Дилън Емъри в квалификациите за Shenzhen Open, където бе повела с 4:2.

Младият уелсец Лиъм Дейвис показа отлична игра и победи Крейг Стийдман с 4:2. Дейвис, който по-рано през годината се завърна в тура чрез Q School, след като бе изпаднал от него, направи брейкове от 58, 68, 83 и 82 точки.

Шон О'Съливан победи легендарния Джими Уайт с 4:2, а Али Картър разгроми Стюарт Карингтън с 4:0 в Лестър.

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