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Шон Мърфи: Мога да съм номер 1, но не съм преодолял загубата на финала

  • 21 юли 2026 | 13:36
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Шон Мърфи: Мога да съм номер 1, но не съм преодолял загубата на финала

Шон Мърфи призна, че изкачването до върха на световната ранглиста е сред основните му цели за новия сезон. Бившият световен шампион беше гост в най-новия епизод на подкаста Snooker Club и заяви:

„Никога не съм стигал до първото място в ранглистата. Смятам, че тази цел е постижима за няколко от нас, защото Джъд Тръмп позволи на останалите да се доближат до него. Някой ще трябва да спечели много турнири, за да го настигне, а аз ще опитам. Надявам се този човек да бъда аз. Мисля, че е възможно по същото време през следващата година да седя тук като номер едно в света. Това определено е една от целите ми и присъства в моя списък.

Опитвам се да тренирам наистина качествено и възможно най-много. Това е тайната и именно то задържа Джъд пред всички останали през последните няколко години – единственото, което прави, е да играе снукър. Ако непрекъснато удряш топки, ще станеш доста добър.

Почивах известно време след Шефилд, но през миналата седмица отново извадих щеката. Оттогава съм в залата за снукър всеки ден и ще продължа така до заминаването си за Шанхай. След началото на сезона преминавам в старомоден режим „Роки“ – тренировки всеки ден.“

Размишлявайки върху поражението си със 17:18 от У Идзъ в епичния финал на Световното първенство през май, Мърфи добави:

„Тази загуба ме нарани повече от всички останали, защото бях толкова близо. Не мисля, че човек някога го преодолява напълно. Наскоро гледах финала при жените на „Уимбълдън“ и накрая се разплаках, защото можех да почувствам какво изпитва загубилата тенисистка. Болката може да се появи във всеки момент. Опитвам се с всички сили да я използвам като мотивация да работя още по-усилено.“

Слушайте епизода на подкаста Snooker Club ТУК

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