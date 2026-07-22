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Ще стане ли Виктор Илиев първият играч с повече от 1 титла в WINBET снукър лига или ще имаме чисто нов шампион?

  • 22 юли 2026 | 12:20
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Ще стане ли Виктор Илиев първият играч с повече от 1 титла в WINBET снукър лига или ще имаме чисто нов шампион?

Финалът в WINBET Снукър лигата се получи точно според прогнозите. Цял сезон Виктор Илиев и Георгий Петрунко (горе) са водещите играчи не само в турнира, но и в българския тур.

И не е изненада, че точно те ще определят новия шампион днес (сряда, 22 юли) от 18:00 часа на живо от Национална снукър академия в сайта sportbg.bg.

Преди месец и половина двамата направиха знаменит финал на Държавното първенство, спечелен от Вико с 5:4. Илиев води с 4:1 в баланса помежду им, като стана победител във всеки от последните им четири двубоя и винаги това ставаше с точно един фрейм разлика.

Форматът тази вечер е до пет спечелени от максимално възможни девет фрейма и при тази дължина двамата ще имат време както да играят нападателно, така и да изберат моменти, в които здравата защита ще е приоритет.

Виктор е лидер по отношение на брейковете в WINBET Снукър лигата, като в пет мача направи общо шест визити от поне 50 точки, включително две в полуфинала срещу Георги Величков. А никога не е излишно да се припомни, че точно в лигата през миналата година постави абсолютния рекорд в българския снукър с брейк от 145.

Ще стане ли Виктор Илиев първият играч с повече от 1 титла в WINBET снукър лига или ще имаме чисто нов шампион?

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