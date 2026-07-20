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Интересни резултати в квалификациите за първия турнир

  • 20 юли 2026 | 14:49
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Интересни резултати в квалификациите за първия турнир

Дебютантът в професионалния тур Уан Синбо реализира два сенчъри брейка при победата с 5:2 над Луис Хийткот в началото на квалификациите за Shenzhen Open в Лестър. 18-годишният китаец Уан завърши на второ място както на Световното първенство на WSF, така и на Световното първенство за юноши на WSF през миналия сезон и е определян като изключителен талант.

През миналия месец той преодоля два квалификационни кръга, за да си осигури място във финалната фаза на Wuhan Open, а сега се надява да повтори постижението си и за турнира в Шънджън. Брейкове от 52, 50, 108 и 135 точки му помогнаха да достигне до втория квалификационен кръг, в който ще се изправи срещу Скот Доналдсън.

Риан Евънс навакса изоставане от 1:3 и победи Михаил Ларков с 5:3. Тя спечели последните четири фрейма, като реализира брейкове от 70 и 109 точки.

Намиращият се в отлична форма Дилън Емъри осъществи обрат от 2:4 срещу Бай Юлу и се наложи с 5:4. Той направи серии от по 69 точки във всеки от последните два фрейма.

Друг китаец, който играе за първи път в професионалния тур през този сезон – Дън Хаохуей, постигна победа с 5:3 над Лиъм Пулън.

Дзян Дзюн реализира най-висок брейк от 80 точки и навакса изоставане от 1:2, за да победи Панча Чаной с 5:3.

Яо Пънчън увеличи серията си в квалификационните мачове през този сезон на седем победи от седем срещи, след като се справи с Мичъл Ман с 5:2.

Жулиен Льоклерк осъществи обрат от 2:4 и измъкна победата с 5:4 над Лиън Кроули. Денят беше успешен за Белгия, след като Бен Мертенс постигна убедителен успех с 5:1 срещу Антон Казаков, като най-високият му брейк беше 96 точки.

Ашли Хюгил записа серии от 89, 100 и 116 точки при победата си с 5:3 над Джао Ханян.

Джими Уайт продължи без игра след отказването на съперника му Иън Бърнс. Следващият противник на Вихрушката ще е Фан Джънги.

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