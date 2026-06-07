Люис Хамилтън стори нещо невиждано във вчерашната квалификацията в Монако

Седемкратният световен шампион във Формула 1 остана разочарован от третото си място в квалификацията преди Гран При на Монако, което дойде след много силните тренировки за Ферари по улиците на Княжеството.
В решителните моменти на битката за полпозишъна обаче Хамилтън и неговият съотборник Шарл Леклер останаха в сянката на Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен, които завоюваха местата на първата редица. В същото време Хамилтън и Леклер ще оформят втория ред на стартовата решетка, като предимството ще е на страната на седемкратния шампион.
Вчера британецът стана първият съотборник, който побеждава Леклер в третата фаза на квалификацията в Монако, откакто монегаскът е във Формула 1. Реално за Леклер това е едва втори случай, в който той завършва квалификация преди домашното си състезание зад съотборник от общо осем участия в Гран При на Монако.
Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?
Предишният такъв случай беше през 2019 година, неговата първа като пилот на Ферари. Тогава инженерите на Скудерията на изчислиха правилно времето, което ще е нужно, за да излезе Леклер от първата фаза на квалификацията и той беше елиминиран още след нея, докато Себастиан Фетел продължи и стартира четвърти преди да финишира втори в състезанието, в което Леклер отпадна.
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Снимки: Gettyimages