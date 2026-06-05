Бешикташ много близо до един от най-перспективните италиански треньори

Турският гранд Бешикташ е отправил официално предложение към Винченцо Италиано, предлагайки му двугодишен договор със заплата от 6 милиона евро нето на сезон. Според журналиста Алфредо Педула, бившият наставник на Bologna е дал сигнал, че е отворен към подобна сделка и преговорите са в напреднала фаза. Педула посочва, че офертата на "орлите" включва и допълнителни 2,5 милиона евро нето годишно за покриване на разходите по треньорския щаб на Италиано. В момента двете страни работят по финализирането на последните детайли по споразумението.

Доминото в Серия А не спира: Болоня и Италиано също се разделиха

Винченцо Италиано напусна Болоня след края на сезона, след като преговорите за нов договор не доведоха до положителен резултат. Това се случи въпреки спечелената Купа на Италия през предходния сезон и осмото място в класирането в Серия А през настоящата кампания. Името му беше свързвано с Наполи като потенциален наследник на Антонио Конте, но в крайна сметка „партенопеите“ решиха да заложат на Масимилиано Алегри. Това отвори вратата за Бешикташ да действа бързо и да привлече специалиста. Предложението от турския клуб представлява значителен финансов пакет, който би превърнал Италиано в един от най-високоплатените треньори в местната Суперлига. Готовността на наставника да обмисли офертата предполага, че очакваните предложения от други водещи европейски първенства след напускането му на Болоня не са се материализирали.

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Снимки: Gettyimages