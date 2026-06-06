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Кими Антонели излезе начело преди квалификацията в Монако

  • 6 юни 2026 | 14:38
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Кими Антонели излезе начело преди квалификацията в Монако

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели излезе начело в края на последната свободна тренировка преди най-важната квалификация за сезона.

Във финалния час за подготовка преди битката за полпозишъна в Монако италианският пилот на Мерцедес постигна 1:12.720, което е и най-доброто време от началото на уикенда в Княжеството. По този начин Антонели изпревари с 0.327 секунди представителя на домакините Шарл Леклер, чийто съотборник във Ферари Люис Хамилтън оформи тройката с пасив от 0.331 спрямо лидера.

Четвърти се нареди Джордж Ръсел, който обаче изостана с цели 0.763 от своя съекипник Антонели. На под секунда от италианеца сесията завършиха още Макс Верстапен и Оскар Пиастри, които бяха със съответно 0.942 и 0.978 по-бавни от италианеца и се класираха пети и шести. Зад тях в топ 10 в края на последния час за подготовка в Монако попаднаха още Габриел Бортолето, Исак Хаджар, Ландо Норис и Нико Хюлкенберг.

Важно е да се отбележи, че финалните квалификационни симулации бяха силно компрометирани от катастрофата на Оливър Беарман, който се блъсна в третия завой 15 минути преди края на тренировката. Това доведе до нейното спиране, а маршалите имаха нужда от 11 минути, за да почистят трасето, за да може сесията да бъде подновена при оставащи само четири минути на часовника. В тях пилотите практически нямаха достатъчно време да вработят гумите си и да подобрят своите резултати от по-ранната фаза на сесията.

Квалификацията преди надпреварата за Гран При на Монако, шести кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидена за 17:00 часа българско време по-късно днес.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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