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Надал с поразително признание в документалния си сериал

  • 6 юни 2026 | 14:27
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Надал с поразително признание в документалния си сериал

Рафаел Надал казва, че към момента „почти никога“ не хваща тенис ракета – поразително признание от един от най-великите шампиони в тениса, докато нов документален сериал на Netflix проследява върховете и спадовете в кариерата му, пише агенция Reuters.

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Испанецът, който приключи активната си състезателна кариера през 2024-а след блестящ 23-годишен период, донесъл му 22 титли на сингъл от Големия шлем, заяви още, че се е примирил с оттеглянето си от спорта, въпреки че остава физически активен.

„Почти никога“, отговори Надал на въпрос колко често играе тенис сега.

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Размислите на 40-годишния бивш тенисист идват, когато 40-серийният сериал на Netflix „Рафа“, продуциран от Skydance Sports, предлага вътрешен поглед върху издигането му от тийнейджър-чудо в Майорка до един от най-успешните състезатели в историята на тениса.

Рафаел Надал, рекорден 14-кратен шампион от Откритото първенство на Франция, разкри, че многократно е отказвал възможности да направи документален филм, преди да бъде убеден от главния изпълнителен директор на Paramount Skydance Дейвид Елисън.

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„В миналото много пъти бях отказвал възможността да направя документален сериал, но разговарях с Дейвид Елисън, когото много уважавам и в когото вярвам“, призна Надал.

Документалният филм разглежда контузиите, които оформиха кариерата на Надал и в крайна сметка доведоха до края ѝ.

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Рафаел Надал коментира, че вероятно би продължил да играе, ако тялото му бе в добра форма: „Не бях уморен от тениса като цяло, просто бях уморен от тялото си. Наистина обичах това, което правех.“

Сериалът включва семейни кадри, моменти зад кулисите и интервюта със съперници и приятели, включително 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович и бившия номер 1 в света Анди Родик.

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Гледането на тези моменти все още може да разпали емоции, не скри Надал, но той няма желание да последва Серина Уилямс отново на корта. „Не мисля. Но е страхотно, че тя се завръща“, каза той, попитан за потенциално завръщане.

Влиянието на Надал остава очевидно и след отказването му от професионалния тенис.

Испанският полузащитник и носител на „Златната топка“ във футбола Родри наскоро заяви, че е гледал сериала за вдъхновение преди Световното първенство, а финалистът на Откритото първенство на Франция Флавио Коболи каза, че използва същия душ, който Надал някога е използвал на „Ролан Гарос“.

„Ако можеш да създадеш емоции или вдъхновение у другите, това е нещо уникално“, каза Рафаел Надал.

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