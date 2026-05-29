Рафаел Надал: Страданието беше по-малко от страстта и удоволствието

  • 29 май 2026 | 16:47
Легендата на световния тенис Рафаел Надал заяви, че е прекарал почти цялата си състезателна кариера в постоянна болка.

Между първия си трофей от „Ролан Гарос“ през 2005 година и отказването си през 2024-та испанецът спечели 22 титли от Големия шлем, с което заема второто място в историята на мъжкия тенис след сръбската легенда Новак Джокович с 24.

Хроничната контузия в крака на Надал обаче го принуждаваше да търси различни начини да преминава през мачовете си и да ги печели. В новия сериал за кариерата на испанеца по „Нетфликс“ 39-годишният бивш тенисист разкрива рисковете, които е поел, за да постигне величие.

„Налагаше се да вземам решения за здравето си, които бяха на границата между правилни и грешни, но ако не бях ги опитал, най-вероятно щях да имам 10 по-малко титли от Големия шлем. Не казвам една или две, казвам 10 или 12. Това е реалността“, заяви Рафаел Надал в документалната поредица.

След като счупи левия си крак при триумфа в Мадрид през 2005 година, Надал беше диагностициран с рядко дегенеративно заболяване, наречено синдром на Мюлер-Вайс.

„Трябваше да остана свръхпозитивен, изключително уверен и готов да се опитвам да намеря решение, за да остана конкурентен и да намеря начин да се върна на корта. Няколко пъти в кариерата си преминах през дълги процеси на възстановяване от контузии, но мисля, че бях готов да приема този момент, да понеса разочарованието и да продължа да работя с надежда и страст. Ключът беше, че страданието беше по-малко от страстта и удоволствието от това, което правех“, добави испанецът.

Това обаче означава, че 14-кратният носител на титлата в Откритото първенство на Франция е живял с постоянна болка по време на състезателната си кариера.

„Тенисът се превърна в надпревара с времето. Винаги имах съмнение в главата си и си мислех: „Колко дълго мога да издържа с този крак?“ Никога не съм знаел колко дълго ще продължи кариерата ми. Винаги си мислех: „Може би тази година е последна, така че няма време за спиране.“ Коляното ми беше унищожено. Сухожилието буквално имаше дупка в него. Това, че трябваше да играя с ортопедична стелка през цялата си кариера, доведе до дисбаланс в останалата част от тялото ми“, обясни Надал.

Въпреки трудностите обаче испанецът имаше една от най-бляскавите кариери в тениса, а в последните си седем години на кортовете той спечели още осем титли от Големия шлем, преди да се откаже в края на 2024 година.

„Изживях последните години на кариерата си с малко повече чувство на свобода“, каза Рафаел Надал.

