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  3. Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите в Пособланко

Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите в Пособланко

  • 14 юли 2026 | 00:01
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Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите в Пособланко

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Пособланко с награден фонд 97 640 евро. Българинът отстъпи пред поставения под номер 7 в схемата на пресявките Иля Ивашка (Беларус) с 4:6, 4:6 за час и 29 минути игра.

Двамата си размениха по два пробива в първия сет, след което в десетия гейм Радулов загуби подаването си, а с това и частта. Във втория сет Ивашка поведе с 5:3 след брейк, българинът веднага го върна, но в десетия гейм отново допусна пробив и загуби срещата.

Радулов стартира с победа в квалификациите на "Чаланджър" в Испания
Радулов стартира с победа в квалификациите на "Чаланджър" в Испания

Той все пак заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема 645-о място тази седмица.

Друг национал Иван Иванов ще започне от основната схема на турнира срещу квалификант.

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