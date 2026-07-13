Кои са конкурентите на Григор Димитров в Бостад

Дардери се намира в отлична форма на клей: Защитаващият титлата си Лучано Дардери заема четвърто място в Тура по брой победи на клей през този сезон с баланс 17:9. Той се завръща в Бостад като поставен под №2. Италианецът е спечелил всичките си пет титли на ниво ATP на клей, включително тази в Сантяго през настоящия сезон, и ще се опита да пренесе добрата си форма и в Бостад.