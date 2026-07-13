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Кои са конкурентите на Григор Димитров в Бостад

  • 13 юли 2026 | 18:55
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Кои са конкурентите на Григор Димитров в Бостад

Григор Димитров ще опита да натрупа победи и точки на сметката си за 2026 година чрез участие на турнира от категория АТР 250 в Бостад тази седмица. Българинът получи "уайлд кард" от организаторите и ще започне участието си вторник от 13:30 часа срещу Далибор Свръчина.

ATPTour.com разглежда петте основни акцента в Бостад.

  1. Рубльов е поставен под №1: Шампионът от 2023 г. Андрей Рубльов се завръща в Бостад за своето четвърто участие. 28-годишният тенисист преследва първата си титла на ниво ATP през сезона и пристига за турнира от категория ATP 250 след отпадането си в първия кръг на „Уимбълдън“. Руснакът ще започне участието си срещу Николай Будков Кяер или Андреа Пелегрино.

  1. Дардери се намира в отлична форма на клей: Защитаващият титлата си Лучано Дардери заема четвърто място в Тура по брой победи на клей през този сезон с баланс 17:9. Той се завръща в Бостад като поставен под №2. Италианецът е спечелил всичките си пет титли на ниво ATP на клей, включително тази в Сантяго през настоящия сезон, и ще се опита да пренесе добрата си форма и в Бостад.

  1. Звездата от #NextGenATP Куаме и Димитров получиха „уайлд кард“: 17-годишният Моис Куаме, който през май достигна до третия кръг на „Ролан Гарос“, получи „уайлд кард“ и ще дебютира в основната схема на турнира в Бостад. Григор Димитров и шведът Макс Далин също получиха специални покани за основната схема.

  1. Табило, Навоне и Боржеш ще участват: Представителите на Топ 50 Алехандро Табило, Мариано Навоне и Нуно Боржеш ще играят през тази седмица в Бостад. Боржеш спечели титлата в турнира през 2023 г.

  1. Арибаже и Кабрал оглавяват схемата на двойки: През тази година Тео Арибаже спечели пет титли заедно с Албано Оливети. Той ще се опита да продължи силната си серия в Бостад, където ще си партнира с Франсиско Кабрал. Двамата са поставени под №1 в схемата на двойки.

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Снимки: Imago

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