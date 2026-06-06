За последно Надал го беше правил - необичайно е да се откажеш от полуфинал в Шлема

Оттеглянето на играч от полуфинал в турнир от Големия шлем е изключително необичайно — още повече, когато се случи около час преди началото на мача.

Отказването на Матео Арналди на полуфинал на "Ролан Гарос" е едва третият случай, в който полуфинал на сингъл при мъжете в турнир от Големия шлем завършва с "walkover" от началото на Откритата ера през 1968 г.

Най-скорошният пример беше преди четири години, когато Рафаел Надал реши, че не е в състояние да се изправи срещу Ник Кирьос в техния полуфинал на „Уимбълдън“. Надал беше преодолял болката от коремна травма, за да победи Тейлър Фриц на четвъртфиналите, но на следващия ден — 24 часа преди полуфинала — обяви, че не може да играе срещу Кирьос.

Другият подобен случай е от 1992 г., когато Рихард Крайчек не е бил достатъчно здрав, за да играе срещу Джим Къриър на Australian Open. По-късно Къриър си спомня, че е бил уведомен за решението на Крайчек около час преди мача — много сходна ситуация с момента, в който Арналди е съобщил на Коболи.

Когато озвучителната система в медийния център на „Ролан Гарос“ се включи в петък вечер, веднага стана ясно, че предстои да бъде съобщена голяма новина. Сред стотиците журналисти моментално настъпи тишина, преди първо на френски, а след това и на английски да бъде обявено, че Арналди се оттегля.

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В рамките на 10 минути Арналди и Коболи — близки приятели, които се познават от около 10-годишна възраст — се появиха заедно в основната зала за интервюта. Арналди изглеждаше видимо отпаднал — с бледо и уморено лице — докато Коболи също беше необичайно сдържан.

Това не беше начинът, по който който и да е от двамата искаше да се развие полуфиналният им ден, посочва bbc.com.

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Снимки: Gettyimages