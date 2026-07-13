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Елизара Янева елиминира водачката в схемата в Рим

  • 13 юли 2026 | 22:24
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Елизара Янева елиминира водачката в схемата в Рим

Първата ракета на България Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на клей в италианската столица Рим с награден фонд 100 хиляди евро. 

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп", която от днес е 196-а в световната ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-а в света Оксана Селехметиева (Испания) с 6:3, 6:2 за 80 минути на корта.

Елизара Янева дебютира като първа ракета на България при жените
Елизара Янева дебютира като първа ракета на България при жените

19-годишната Янева доминираше изцяло в двубоя. Тя направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част българката взе аванс от 3:1 и без проблеми спечели срещата с втория си мачбол.

В спор за място на четвъртфиналите Янева, която заработи 15 точки за ранглистата и 1740 евро, ще играе утре срещу победителката от срещата между София Лансере (Русия) и квалификантката Елена Малигина (Естония).

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