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Наказаха аржентински тенисист за употреба на допинг

  • 13 юли 2026 | 19:47
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Наказаха аржентински тенисист за употреба на допинг

Аржентинският тенисист Факундо Багнис прие 12-месечно наказание заради употреба на допинг, съобщиха от Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

36-годишният Багнис, който през ноември 2016 година достигна до рекордното в кариерата си 55-о място в световната ранглиста, е дал положителна проба за хидрохлоротиазид - вещество, което е диуретик и замаскиращ агент и е в забранения списък на Световната антидопингова агенция.

Замърсената проба Багнис е дал по време на квалификациите за Откритото първенство на САЩ през август миналата година.

Без да има влязло в сила наказание, Багнис доброволно се е оттеглил от участие в турнири от 18 октомври 2025 година. През ноември той е информирал и ITIA откъде е попаднало забранено вещество в кръвта му. Той е представил датайлна документация от кореспонденцията си със своя доктор, какви лекарства е закупувал и е съдействал максимално на разследването.

В началото на тази година ITIA е тествала продукта, за който тенисистът твърди, че е причинител на допинг пробата му. Резултатите са показали, че въпросният препарат наистина съдържа хидрохлоротиазид и обяснението на Багнис е прието за достоверно.

Така Багнис ще може да поднови състезателната си кариера от 17 октомври тази година, когато се навършва година от доброволното му оттегляне.

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Снимки: Gettyimages

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