  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Григор на Australian Open: 16 поредни участия и на крачка от финала след гладиаторска битка с Надал

Григор на Australian Open: 16 поредни участия и на крачка от финала след гладиаторска битка с Надал

  • 18 яну 2026 | 10:16
Григор на Australian Open: 16 поредни участия и на крачка от финала след гладиаторска битка с Надал

Същинската фаза на Australian Open вече започна, а на най-добрия ни тенисист Григор Димитров му предстои 16-о поредно участие в основната схема на първия за годината турнир от “Големия шлем”. 34-годишният хасковлия не е пропускал надпреварата в Мелбърн от 2011-а насам.

На старта Димитров ще се изправи срещу чеха Томаш Махач. През миналата година Григор измъчваният през последните няколко сезона от контузии българин не успя да доиграе мача си от първия кръг срещу италианеца Франческо Пасаро и се оттегли при 5:7, 1:2.

Григор всъщност за 17-и пореден път ще се появи на кортовете на “Мелбърн Парк”, тъй като дебютът му е още през 2010 година, когато губи в първия кръг на квалификациите от американеца Робърт Кендрик. На следващата година нашето момче този път успява да преодолее пресявките и достига до втория кръг на основната схема, където е спрян от швейцареца Стан Вавринка.

Григор има 4 участия на 1/4-финалната фаза на Откритото първенство на Австралия, като през 2017 година остава на крачка от финала. Тогава той и испанската легенда Рафаел Надал изиграват паметен мач на полуфиналите, в който в крайна сметка ибериецът пречупва Димитров с 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4.

Още през 2014-а Григор и Рафа се изправят един срещу друг в почти толкова епичен дуел на корта, а победата отново е за испанеца, този път на 1/4-финалите - 3:6, 7:6(3), 7:6(7), 6:2.

Между тези две битки с Надал, Димитров е спрян от Анди Мъри през 2015 година, а през 2016-а прекланя глава пред Роджър Федерер в третия кръг. През 2018 година достига за трети път 1/4-финалите, където губи от британеца Кайл Едмънд, а през 2021-а е и последният му сериозен поход в Мелбърн, който отново приключва на 1/4-финалите - поражение от Аслан Карацев. През 2023-а Григор премерва сили в Мелбърн и с титана Новак Джокович, от когото губи в третия кръг.

Снимки: Gettyimages

