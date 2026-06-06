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Макларън отнесе солена глоба след повредата на Ландо Норис

  • 6 юни 2026 | 13:08
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Отборът на Макларън беше глобен с общо 30 000 евро, от които 1/3 са условни за следващите 12 месеца, след спирането на пистата на Ландо Норис в хода на вчерашната втора тренировка преди Гран При на Монако.

Световният шампион трябваше да паркира в шикана след тунела още преди да се изтекли първите 15 минути на втория час за подготовка в Княжеството, след като неговата кола просто се изключи. На пръв поглед повредата на Норис беше идентична с тази, която извади Джордж Ръсел от състезанието в Канада преди две седмици.

Причината за наказанието на Макларън е свързана с невъзможността маршалите да активират системата за бързо освобождаване на съединителя, чиято идея е да позволи по-лесното отстраняване на спрял автомобил. От Макларън обаче са били поставили тиксо върху бутона, което не може да бъде премахнато без използването на специален инструмент, което затрудни маршалите и отстраняването на болида на Норис отне по-дълго от необходимото.

В предходния кръг в Канада подобен инцидент по време на свободната тренировка в Монреал имаше и с Лиам Лоусън. Тогава Рейсинг Булс също беше глобен с 30 000 евро, от които 20 000 са условни. Причината по-малка част от глобата на Макларън да е условна е мнението на стюардите, че случилото се с Лоусън преди само две седмици е трябвало да подскаже на отборите да бъдат по внимателни с подобни детайли.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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