Маркес изненада Акоста и грабна полпозишъна в Унгария

Световният шампион Марк Маркес спечели своя втори полпозишън от началото на сезон 2026 в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Унгария на „Балатон Парк“.

За заводския пилот на Дукати решителната сесия в битката за полпозишъна започна с падане в първия завой, което обаче не му се отрази по никакъв начин. След първите серии от обиколки Маркес заемаше втората позиция зад Педро Акоста, който беше големият фаворит преди квалификацията на фона на предимството, което имаше във вчерашната официална тренировка.

Във второто си излизане на пистата обаче Маркес успя да изпревари заводския пилот на КТМ, след като завъртя обиколка за 1:37.785. По този начин световният шампион завърши квалификацията с аванс от 0.053 секунди преди Акоста, който ще стартира втори.

До двамата на първата редица ще застане Фермин Алдегер, за когото това ще е едва втори случай, в който той ще потегли от една от първите три позиции на старта. В предишния такъв случай в Индонезия миналата година пилотът на Грезини Дукати спечели първата си победа в кралския клас.

Фабио Ди Джанантонио, който също падна в първия завой в началото на втората фаза на квалификацията, ще потегли четвърти пред Франческо Баная и Марко Бедзеки, които ще допълнят втория ред. Зад тях Раул Фернандес, Хорхе Мартин и Лука Марини ще оформят третата редица пред Ай Огура, Диого Морейра и Джак Милър, които бяха най-бавни в края на втората фаза на квалификацията и ще разделят позициите на четвъртия ред.

В края на първата фаза на квалификацията Баная оглави класирането с обиколка за 1:37.443 и аванс от 0.151 пред Марини, като двамата се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана вторият заводски пилот на Хонда Жоан Мир, който завърши на 0.162 зад съотборника си Марини и ще трябва да потегли 13-ти.

Световният шампион за 2020 година ще раздели петия ред на стартовата решетка с Енеа Бастианини и Фабио Куартараро, а зад тях на шестата редица ще се наредят Икер Лекуона, Брад Биндър и Топрак Разглатиоглу. Франко Морбидели, Алекс Ринс и Маверик Винялес ще оформят седмия ред пред Кал Кръчлоу, който за втора поредна седмица ще бъда самотен на последната редица на стартовата решетка.

Уикендът за Гран При на Унгария, осми кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време по-късно днес със спринта, който ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

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Снимки: Gettyimages