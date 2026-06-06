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  3. Марчело Абонданца: Много сме щастливи от днешния мач

Марчело Абонданца: Много сме щастливи от днешния мач

  • 6 юни 2026 | 01:03
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Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца призна след страхотната първа победа във Волейболната Лига на нациите - 3:0 над Доминиканската република, че са много щастливи от днешния мач.

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

"Щастлив съм. Това за нас е ново начало с много младо поколение. Опитваме се да създадем нашата система на игра, нашата история. Направихме големи неща в правилната посока, но това е дълго състезание. Но ние сме много щастливи от днешния мач", сподели Абонданца пред камерата на VBTV.

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"Преди всичко искаме да създадем една добра атмосфера и климат в отбора, защото преди всичко ние сме хора, а след това играчи. И е много важно как се чувстваме извън терена. А всичко това се пренася и на игрището", каза още италианският специалист.

Снимки: volleyballworld.com

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Снимки: Startphoto

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