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Микаела Стоянова: Показахме, че можем и, че сме силен отбор

  • 6 юни 2026 | 00:58
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Националката Микаела Стоянова заби страхотните 21 точки за първата победа на България в тазгодишната Волейболна Лига на нациите - 3:0 над Доминиканската република. След срещата Стоянова заяви, че са показали, че могат и, че са силен отбор.

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

"Много съм доволна от представянето ни днес, много съм щастлива. Щастлива съм, че успяхме да се вдигнем след загубата в първия мач. Имахме някои трудности, но показахме, че можем. Показахме, че всеки ден е различен и всеки мач е различен. Показахме, че сме силен отбор. Мога да кажа, че показахме цялото желание на света, за да спечелим", каза Стоянова пред камерата на VBTV.

"Благодаря, че ни гледате. Вие сте нашия седми играч. Заради вас правим всичко това и всяка една победа е за вас. Благодаря ви!", завърши националката на български.

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Снимки: Startphoto

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