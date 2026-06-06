Микаела Стоянова: Показахме, че можем и, че сме силен отбор

Националката Микаела Стоянова заби страхотните 21 точки за първата победа на България в тазгодишната Волейболна Лига на нациите - 3:0 над Доминиканската република. След срещата Стоянова заяви, че са показали, че могат и, че са силен отбор.
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите
"Много съм доволна от представянето ни днес, много съм щастлива. Щастлива съм, че успяхме да се вдигнем след загубата в първия мач. Имахме някои трудности, но показахме, че можем. Показахме, че всеки ден е различен и всеки мач е различен. Показахме, че сме силен отбор. Мога да кажа, че показахме цялото желание на света, за да спечелим", каза Стоянова пред камерата на VBTV.
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"Благодаря, че ни гледате. Вие сте нашия седми играч. Заради вас правим всичко това и всяка една победа е за вас. Благодаря ви!", завърши националката на български.
Снимки: Startphoto