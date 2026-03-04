Томас Франк е свързван със скорошно завръщане в Премиър лийг

Томас Франк, който наскоро бе уволнен от Тотнъм след само осем месеца начело на отбора, вече е свързван с нов клуб от Премиър лийг. Интересното е, че той за трети пореден път може да води лондонски тим, след като преди да поеме "шпорите", направи име с Брентфорд. Според "Сън" името на датчанина е в списъка на Кристъл Палас с потенциални наследници на Оливер Гласнер, за когото е ясно, че ще напусне "орлите" след края на сезона. Източникът твърди, че на "Салхъртс Парк" търсят мениджър, който да изповядва подобен стил на игра като австриеца. Освен това опитът в Премиър лийг също е много голямо предимство. В Палас търсят още стабилност и амбиция, като Франк отговаря и на тези условия.

Въпреки че все още не е взето окончателно решение, "Сън" твърди, че името на Томас Франк бързо се е изкачило до първото място в списъка с кандидати за позицията.

Ръководството на Кристъл Палас вече реши, че при всички положения ще остави Гласнер да довърши сезон, въпреки че формата на отбора спадна сериозно в последните месеци.