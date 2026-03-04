Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Томас Франк е свързван със скорошно завръщане в Премиър лийг

Томас Франк е свързван със скорошно завръщане в Премиър лийг

  • 4 март 2026 | 17:19
  • 871
  • 0
Томас Франк е свързван със скорошно завръщане в Премиър лийг

Томас Франк, който наскоро бе уволнен от Тотнъм след само осем месеца начело на отбора, вече е свързван с нов клуб от Премиър лийг. Интересното е, че той за трети пореден път може да води лондонски тим, след като преди да поеме "шпорите", направи име с Брентфорд. Според "Сън" името на датчанина е в списъка на Кристъл Палас с потенциални наследници на Оливер Гласнер, за когото е ясно, че ще напусне "орлите" след края на сезона. Източникът твърди, че на "Салхъртс Парк" търсят мениджър, който да изповядва подобен стил на игра като австриеца. Освен това опитът в Премиър лийг също е много голямо предимство. В Палас търсят още стабилност и амбиция, като Франк отговаря и на тези условия.

Въпреки че все още не е взето окончателно решение, "Сън" твърди, че името на Томас Франк бързо се е изкачило до първото място в списъка с кандидати за позицията.

Ръководството на Кристъл Палас вече реши, че при всички положения ще остави Гласнер да довърши сезон, въпреки че формата на отбора спадна сериозно в последните месеци.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

  • 4 март 2026 | 15:25
  • 822
  • 1
Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

Барселона потвърди за сериозните контузии на Кунде и Балде

  • 4 март 2026 | 15:15
  • 4755
  • 2
Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

Селекционерът на Ирак не може да напусне ОАЕ

  • 4 март 2026 | 14:59
  • 712
  • 1
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 14757
  • 14
Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

Френско светило, лекувал Ибрахимович, Неймар и Бензема, ще се грижи за контузения Мбапе

  • 4 март 2026 | 14:24
  • 3018
  • 3
Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

  • 4 март 2026 | 13:38
  • 1225
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

  • 4 март 2026 | 18:28
  • 13505
  • 46
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 34655
  • 18
Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

  • 4 март 2026 | 17:52
  • 16614
  • 36
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 21426
  • 38
Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

  • 4 март 2026 | 17:03
  • 7593
  • 4
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 14757
  • 14