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Педро Акоста с умопомрачителен аванс в края на петъчните тренировки в Унгария

  • 5 юни 2026 | 17:25
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Педро Акоста с умопомрачителен аванс в края на петъчните тренировки в Унгария

Педро Акоста завърши петъчните тренировки преди Гран При на Унгария в MotoGP с умопомрачителен аванс от над 0.4 секунди пред своя най-близък преследвач Фабио Ди Джанантонио.

В официалната подготвителна сесия на „Балатон Парк“ заводският пилот на КТМ завъртя обиколка за 1:36.827 и изпревари с 0.413 Ди Джанантонио, който зае втората позиция. Тройката с пасив от 0.501 оформи Раул Фернандес, а зад него Фермин Алдегер и Ай Огура допълниха челната петица.

Лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки се нареди шести пред Марк Маркес, Диого Морейра, Хорхе Мартин и Джак Милър, които заеха последните места, даващи право на участие директно във втората фаза на квалификацията утре. Първи извън тази група остана Фабио Куартараро, който изостана с 0.111 от Милър и ще трябва да минава през първите 15 минути на битката за полпозишъна.

В тях компания на световния шампион за 2021 година ще правят Топрак Разгатлиоглу, Лука Марини, Франческо Баная, Енеа Бастианини, Жоан Мир, заместващият контузения Алекс Маркес в състава на Грезини Икер Лекуона, Брад Биндър, Маверик Винялес, Франко Морбидели, Алекс Ринс и Кал Кръчлоу. Както винаги само най-бързите двама от тях ще продължат към битката за позициите на първите четири редици на стартовата решетка, а всички останали ще се наредят от 13-то до последно място на старта за спринта и състезанието.

Уикендът за Гран При на Унгария, осми кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартира за спринта и състезанието на „Балатон Парк“.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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