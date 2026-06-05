Водещ пилот в Moto3 беше дисквалифициран от 6 състезания

Един от водещите пилоти в Moto3 през 2026 година Адриан Фернандес беше дисквалифициран от първите шест кръга за сезона, след като беше установено техническо нарушение в неговия мотор.

Въпросното провинение е свързано с двигателите на Хонда, които са били използвани от испанския състезател в първите шест кръга. По тях са били открити следи и доказателства, че те са били отваряни и модифицирани от отбора на Леопард Рейсинг, което е в разрез с правилата.

⚠️ @31AdriFernandez has been disqualified from 6 Grand Prix 👀 Here are all the details#HungarianGP 🇭🇺https://t.co/dLiJf4YjNq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2026

Поради тази причина стюардите на MotoGP са наложили възможно най-сурово възможно наказание, а именно дисквалификация от състезанията, в които тези два двигателя са били използвани. Така Фернандес, който е по-малкият брат на пилота на Тракхаус Априлия Раул, губи резултатите си от стартовете в Тайланд, Бразилия, САЩ, Испания, Франция и Каталуния. По този начин испанецът се смъква от третата позиция в генералното класиране и отива в дъното на топ 20 със само 13-те точки от Гран При на Италия миналата седмица.

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Снимки: Gettyimages